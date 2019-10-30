الأنبا غبريال يترأس صلوات تجنيز الثالث على روح القمص منير بقطر

ترأس الانبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها للاقباط الارثوذكس، صباح اليوم الاربعاء، صلوات تجنيز اليوم الثالث علي روح المتنيح القمص بقطر منير بقطر، كاهن كنيسة القديسين الانبا انطونيوس والانبا بولا بقرية بني عطية التابعة لمحافظة بني سويف.



وحضر صلوات تجنيز اليوم الثالث اسرة الكاهن المتنيح ومحبيه، وشارك في الصلوات عدد من مجمع كهنة الايبارشية وخورس من الشمامسة.



وعقب صلوات التجنيز القي نيافته كلمة تعزية لاسرة المتنيح، ثم قدم العزاء لهم.



كان الانبا غبريال، قد ترأس، امس الاول الاثنين، صلاة الجنازة علي جثمان القمص بقطر منير، كاهن القدسيين الأنبا انطونيوس والأنبا بولا ببني عطية ببني سويف، بحضور عدد كبير من مجمع الآباء الكهنة بالإيبارشية.



كانت إيبارشية بني سويف وتوابعها قد اعلنت أن القمص بقطر منير، راعي كنيسة القدسيين الأنبا انطونيوس والأنبا بولا ببني عطية ببني سويف تعرض، في يونيو المنصرم، لحادث سيارة بعدما اصطدمت السيارة التي كان يقودها بعمود إنارة علي الطريق الصحراوي الشرقي قبلي الحيبة، وأسفر الحادث عن إصابته بنزيف بالفم وجرح قطعي بالرأس كما أسفر الحادث عن إصابة مرافقة بالسيارة بطرس إبراهيم 68 عام باشتباه بكسر بالزراع الأيسر وتم نقل المصابين إلي مستشفي جامعة بني سويف.



ولد الأب الراحل في 16 مارس 1946، ورسم كاهنًا في الحادي عشر من شهر فبراير من عام 1975، علي كنيسة القديسين الانبا انطونيوس والانبا بولا بقريى بتي عطية في محافظة بني سويق نيافة الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف السابق، ثم رقي الي رتبة القمصية في عام 1983.