قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية بالضفة الغربية

أصيبت فتاة فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، حسبما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأطلقت عناصر شرطة الاحتلال، النار على فتاة فلسطينية عندما حاولت تنفيذ عملية طعن بالحرم الإبراهيمي، وأصابوها بجروح وصفت بالحرجة".

وزعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه تم إطلاق النار على الفلسطينية عندما أشهرت سكيناً وحاولت طعن أحد عناصر حرس الحدود، فيما تسجل أي إصابات بصفوف قوات الاحتلال.