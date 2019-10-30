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قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية بالضفة الغربية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:41 ص
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قوات الاحتلال - ارشيفية
قوات الاحتلال - ارشيفية
وكالات
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أصيبت فتاة فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، حسبما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

 

وأطلقت عناصر شرطة الاحتلال، النار على فتاة فلسطينية عندما حاولت تنفيذ عملية طعن بالحرم الإبراهيمي، وأصابوها بجروح وصفت بالحرجة".

 

وزعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه تم إطلاق النار على الفلسطينية عندما أشهرت سكيناً وحاولت طعن أحد عناصر حرس الحدود، فيما تسجل أي إصابات بصفوف قوات الاحتلال.

وفي سياق آخر، هدمت جرافات الاحتلال، منزل عائلة إسلام أبو حميد الذي حكم عليه بالسجن المؤبد قبل عدة أشهر بعد اتهامه بقتل جندي إسرائيلي من الوحدات الخاصة في مايو  من العام الماضي أثناء حملة اعتقالات في مخيم الأمعري للاجئين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

 

وفق ما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم الأمعري ووقعت مواجهات مع الشبان قبل أن يتم هدم المنزل مرة ثانية.

 

وكانت العائلة قد أعادت بناء المنزل بعد أن هدمته القوات الإسرائيلية نهاية العام الماضي باستخدام المتفجرات.

 

وفي وسياق متصل، اعتقل الجيش الإسرائيلي 13 فلسطينيا خلال عمليات دهم شملت مدنا فلسطينية عدة.

 


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الكلمات المفتاحية

قوات الاحتلال فلسطينية الضفة الغربية اسرائيل

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