حملات تفتيشية على المحلات التجارية وإخلاء شوارع مدينة القصير من الباعة (صور)





وجه اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير، بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والورش وإخلاء شوارع المدينة من الباعة الجائلين، مؤكدًا على ملاحقة المخالفين ومحاسبتهم طبقا للقوانين واللوائح.حيث كلف قسم تراخيص المحلات والاشغالات بالادارة الهندسية بالوحدة المحلية، بالتفتيش على عدد من المحال التجارية والورش بالمدينة، واستهدفت الحملة منطقة الحرفيين ومنطقة السنترال وشارع جامعة الدول العربية.وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد 2 محل تجاري بدون رخصة أشغال وعدد 20 محل يدار بدون ترخيص وسحب عدد 3 رخص منتهية لم يتم تجديدها، وتم تحرير محاضر بتلك المخالفات.كما قام اعضاء الحملة بإخلاء الباعة الجائلين بعدد من الشوارع الرئيسية، وذلك حفاظا على المظهر العام والحضارى لشوارع مدينة القصير السياحية.ومن جانبه أكد اللواء سعد البدري رئيس مدينة القصير، أن الحملات مستمرة على مدار اليوم لضبط كل من تسول له نفسه والخارجين على القانون في العبث بالأمن الغذائي للمواطن.