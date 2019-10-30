قمة ساخنة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة

مواجهة مثيرة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد تنطلق في الساعة العاشرة و5 دقائق مساء اليوم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات دور 16 ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

عاد تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد إلى المسار الصحيح، بعدما حقق الفوز في آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات الإنجليزية والإوروبية، حيث فاز على جرمسبي 7-1 في كأس الرابطة، كما فاز في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي أمام برايتون وساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد وبيرنلي، بينما تغلب على ليل الفرنسي وأياكس أمستردام الهولندي 1-0، ضمن منافسات الجولتين الثانية والثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث تشيلسي أيضاً عن رد اعتباره بعد الهزيمة المدوية التي تعرض لها أمام مانشستر 4-0 بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، استطاع يونايتد أن يتخطى روكدال في الجولة السابقة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بصعوبة عن طريق ركلات الترجيح، فيما حقق فوزه الأول بعد تعادلين وخسارتين، والثالث هذا الموسم، عندما تغلب على مضيفه نوريتش سيتي 3-1.

وصعد من المركز 14 إلى 7 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 15 نقطة عن ليفربول.