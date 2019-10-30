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إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:38 ص
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انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
إسلام علي
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أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات، في حادث انقلاب سيارة ملاكي ناحية كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلي مستشفي الأحرار.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بناحية كوبري الصاغة.

وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة ملاكي تجاه الزراعة نزلة كوبري الصاغة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلي مستشفي الأحرار.

وشهدت منطقة "أرض المستشفيات" بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حريق انتهى بتفحم سيارة ملاكي أمام مستشفى "ابن سينا" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وتبين وقوع الحريق بسبب ماس كهربائي بالسيارة أدى إلى تفحمها دون وقوع خسائر بشرية، فيما رفض صاحب السيارة تحرير أية محاضر بالواقعة.

ووقع حادث انقلاب سيارة مُحملة بزيت طعام، منذ قليل، أمام المبنى الإداري لمجموعة "النساجون الشرقيون" بالكيلو 56 بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بانقلاب سيارة مُحملة بكراتين زيت طعام، وذلك إثر انفجار إطارها الأيسر أمام المبنى الإداري لمجموعة "النساجون الشرقيون" بالكيلو 56 بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما جرى إزالة آثار الانقلاب وإعادة تسيير الطريق.

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محافظة الشرقية كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق حادث انقلاب سيارة ملاكي انقلاب سيارة ملاكي

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