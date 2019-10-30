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نشوى مصطفى أول فنانة تقود السيارة المصرية الكهربائية (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:35 ص
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نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
رانيا ماهر
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نشرت الفنانة نشوى مصطفى،  عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لها وهي تقود أول سياره مصرية بالكهرباء. 

وعلقت نشوي علي الفيديو قائله: "أول عربية مصرية بالكهربا انتاج المصانع الحربية — عارفين يعنى ايه — يعنى تحيا مصر".

وتابعت: "انا مااشترتهاش  انا كنت مدعوة للاعلان عن التجربة بدعوة كريمة من وزارة الانتاج الحربى اللي حتكون العربية دي من ضمن مشاريع التصنيع — تصنيع مش تجميع — يعنى مصر بتصنع العربية".

وكانت الفنانه نشوي مصطفي، من ضمن المدعوين لحفل تدشين أول أوتوبيسات بالكهرباء تصنع علي أرض مصر بالتعاون مع مصانع صينية،
بحضور وزير الدولة لأنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار و وزيرة البيئه ياسمين فؤاد،  ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق.


جدير بالذكر أن وزاره الإنتاج الحربي عرضت عدد من السيارات الكهربائية المتعاون عليها مع إحدي الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك علي هامش احتفالية التعاون مع أحد الشركات الصينيه لتصنيع عدد من الأتوبيسات الكهربائية.


وعلي سياق أخر أن أخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى، العرض المسرحي "سيلفي مع الموت" والتي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبير، من تأليفها ومن إخراج محمد علام.


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