Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا تستدعي سفير واشنطن بأنقرة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:23 ص
Advertisements
أردوغان وترامب
أردوغان وترامب
وكالات
Advertisements

استدعت أنقرة، صباح اليوم الأربعاء، سفير واشنطن بسبب عقوبات الكونجرس والاعتراف بإبادة الأتراك للأرمن، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

 

وتبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا تشمل مسؤولين لهم علاقة بـالهجوم على شمال شرقي سوريا.

 

ومن بين المسؤولين الذين تشملهم العقوبات التي تبناها مجلس النواب الأميركي وزير الدفاع التركي.

 

وتشمل العقوبات التي تبناها مجلس النواب الأميركي بند خلق الحكومي وأي مؤسسات مالية تركية أخرى لها علاقة بالاجتياح التركي لشمالي سوريا.

 

كما تشمل العقوبات التي تبناها مجلس النواب الأميركي على تركيا حظر بيعها أي تكنولوجيا يمكن أن يستعملها الجيش التركي شمالي سوريا.


وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

 

وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

تركيا انقره العقوبات الامريكية على تركيا الاجتياح

أخبار تهمك

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ ربع ساعة

"إتش بي أو" توقف رسميا تصوير مسلسل ناعومي واتس التابع لأحداث صراع العروش

منذ حوالي 3 ساعات

بيان من الارصاد الجوية.. طقس اليوم وحالة الجو فى القاهرة والمحافظات

منذ ساعة و 8 دقيقة

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كذبة ليونيل ميسي.. مع مرور الزمن الجسد لا يرحم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 10 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

جوارديولا ينذر برشلونة بـ"كارثة"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

قطر "تبرر" مجددا العدوان التركي على سوريا

النواب الأمريكي يتقدم بمشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

الاتحاد الأوروربي يحث تركيا على إنهاء العمليات العسكرية في سوريا

الخزانة الأمريكية: العقوبات لا تستهدف قطع الكهرباء عن تركيا

"ترامب يدهس أردوغان".. ردود أفعال واسعة على الاتفاق الأمريكي التركي بشأن سوريا

قسد: واشنطن لم تناقش مع الأكراد تفاصيل الاتفاقيات مع أنقرة حول سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:28 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

بيان من الارصاد الجوية.. طقس اليوم وحالة الجو فى القاهرة والمحافظات

09:30 ص

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status