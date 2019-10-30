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جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الثالث لكلية الآداب (صور)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:23 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
آية حمروشي
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نظم قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، المؤتمر الدولي الثالث بعنوان: "الدراسات البينية في اللغويات والأدب والترجمة والحضارة "اتجاهات وتحديات" برئاسة الأستاذة الدكتورة سهير عبد السلام عميد الكلية. 

افتتحت المؤتمر الأستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مؤكدة على أهمية هذا المؤتمر في إتاحة الفرصة للعلماء والباحثين، من مختلف الجامعات من مصر وخارجها، لاستكشاف أحدث التيارات والتطورات في مجالات اللغويات والأدب والترجمة والحضارة من منظور الدراسات البينية، وكذلك تبادل خبراتهم ونتائج أبحاثهم. 

هذا وقد تناول المؤتمر عدة محاور وهي: أولًا مجال الأدب: الدراسات البينية مقابل الدراسات العابرة للتخصصات، التكيُّف والمواءمة، الدراسات البينية بين الأدب والتربية: مسرحة المقررات المدرسية، الأدب وعلم الأمراض العصبية، الأدب وعلم النفس: أدب العنف والجنون، الدراسات السياسية: الأدب والأنشطة السياسية، الأدب ووسائل الإعلام الجديدة: جدل التفاعل بين الوسائط، الأدب ووسائل التواصل الاجتماعي: بروز أساليب جديدة من السرد، والفكاهة، والحكي، والقصِّ الشخصي، وما إلى ذلك، مسرح وسائل التواصل الاجتماعي: موقع "فاينز" وغيره من اتجاهات عرض الفنون الشعر الموجز الساخر: الشخصي، والاجتماعي، والسياسي.

ثانيًا في مجال الحضارة: الدراسات العِرقية، دراسات النوع الاجتماعي، دراسات المرأة، دراسات ذوي الاحتياجات الخاصة، علم العقائد، والأساطير، والأدب، الثقافة الشعبية والأدب: هل هي سلاح ذو حدين، دراسات الموسيقى والشعر، العولمة والدراسات البينية، البحوث أحادية التخصص مقابل البحوث متعددة التخصصات

ثالثًا في مجال اللغويات: تعدد الوسائط في الخطاب والصور والأفلام، التحليل الأسلوبي من منظور تعدد الوسائط لتقديم أعمال أدبية في السينما والأدب المرئي، الأنواع الناشئة حديثًا بتأثير التقنيات الجديدة، تنوعات التداخل الثقافي في سياقات خطاب متخصصة وتعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية، دراسات الهوية ودراسات النوع الاجتماعي، اللغة والإيديولوجية في سياق الخطاب السياسي والديني والإعلامي، اللغويات النصوصية والأسلوبية وتحليل الخطاب، تأثير الدعابة في الخطاب والصور والأفلام، التداولية التقابلية في الاتصال بين الثقافات، تدريس اللغة والتقنيات الجديدة.

رابعًا في مجال الترجمة: دور الحواشي في الاتصال بين الثقافات والترجمة، الترجمة والتحليل المادي، تأثير الأيديولوجية والهوية والثقافة على الترجمة، الترجمة وعلم النفس والعلوم المعرفية، ترجمة الاستعارات البلاغية عبر الأنواع والتخصصات، اللغويات النصوصية والترجمة، التقنيات الجديدة والترجمة الفورية.

جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الثالث لكلية الآداب (صور)
جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الثالث لكلية الآداب (صور)
جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الثالث لكلية الآداب (صور)
جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الثالث لكلية الآداب (صور)
جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الثالث لكلية الآداب (صور)
جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الثالث لكلية الآداب (صور)
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