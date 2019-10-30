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روما يستهدف ضم مدافع مانشستر يونايتد نهائيا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:47 ص
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سمولينج
سمولينج
علي نبوي
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يستهدف نادي روما الإيطالي التعاقد مع المدافع الإنجليزي كريس سمولينج بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان سمولينج قد انتقل لصفوف روما في الصيف الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إيطاليا فإن روما يسعى لضم اللاعب بشكل نهائي بعد مستواه المتميز مع الذئاب هذا الموسم.

وذكرت صحيفة اللاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن روما يرى مدى جودة اللاعب وقوته في تشكيلته.

وأضافت الصحيفة بأن يونايتد في الوقت الحالي مقتنع بعودة لاعبه بعد نهاية فترة إعارته، نادي مدينة مانشستر يقيم اللاعب بـ١٥ إلى ٢٠ مليون يورو.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد كريس سمولينج روما الدوري الايطالي

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