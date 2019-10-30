Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطة الديمقراطيين لعزل ترامب من الرئاسة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
Advertisements
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements

خطط الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، لجعل التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب مفتوحًا.

 

ويسعى الديمقراطيون، إلى عقد جلسات استماع علنية، يشارك فيها ترامب، خلال العمل على ملف عزله.

 

اقتراح الديمقراطيون

واقترح الديمقراطيون تشريعات جديدة للمراحل التالية من العملية تمنح الجمهوريين الحق في طلب شهود واصدار مذكرات استدعاء، وذلك بعد 5 أسابيع من الجلسات المغلقة للاستماع إلى شهود حول مزاعم ممارسة ترامب ضغوطا على أوكرانيا تفيده سياسيا.

 

و تتولى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب عملية تثبيت الأدلة من الشهادات والوثائق، مع قدرة كلا الطرفين على استجواب الشهود في مكان عام.

 نتيجة بحث الصور عن مجلس النواب الامريكي

تقديم الأدلة ضد ترامب

وتشهد  المرحلة الثالثة تقديم الأدلة ضد ترامب إلى اللجنة القضائية، لتحديد الاتهامات التي سيتم توجيهها، ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب.

 

وقالت لجنة الأنظمة الداخلية في مجلس النواب إن القواعد الجديدة تمنح ترامب ومحاميه فرصتهم الأولى للاضطلاع بدور مباشر، والمرافعة في القضية والإدلاء بشهادات وتقديم أدلة.

 

لكنها أضافت أنه إذا استمر البيت الأبيض برفض الاستجابة لمذكرات الاستدعاء والادلاء بشهادات كما فعل حتى الآن، فقد يتم حرمانه من بعض الحقوق الموعودة في جلسات الاستماع.

 نتيجة بحث الصور عن ترامب

التصويت على القواعد الجديدة

ومن المقرر أن يتم التصويت على القواعد الجديدة في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، الخميس، مما يزيد من التهديد الماثل فوق ترامب.

 

ورفض البيت الأبيض الثلاثاء تشريعات الديمقراطيين هذه لجعل التحقيق في عزل ترامب علنيا، معتبرا أن العملية تبقى مجرد "خدعة".

 

وقالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم ترامب في بيان، إن "التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون كان خدعة غير شرعية منذ البداية، لأنها تفتقر إلى أي تفويض مناسب من خلال تصويت في مجلس النواب".

 

وجاء الكشف عن هذا المخطط للديمقراطيين مع مثول مسؤول في البيت الأبيض ومحارب قديم أمام الكونغرس، الثلاثاء، للإدلاء بشهادة "محرجة" في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس، حسبما كشفت تقارير صحفية أميركية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عزل ترامب ترامب امريكا الرئاسة الامريكية الديمقراطيين

أخبار تهمك

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

يوفنتوس يزاحم ريال مدريد للتعاقد مع ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ حوالي 10 ساعة

كذبة ليونيل ميسي.. مع مرور الزمن الجسد لا يرحم

منذ أقل من ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ يوم

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 19 ساعة

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 15 ساعة

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

فلسطينية تدعو لإقالة دونالد ترامب

ترامب يتراجع مؤقتا عن إغلاق الحكومة ويتمسك ببناء الجدار

نائب جمهوري يطالب بعزل ترامب

هيلاري كلينتون تدعم التحقيق في عزل ترامب

تعهدات من الديمقراطيون بتحرك سريع لعزل الرئيس ترامب

النواب الأمريكي يرفض طلب جمهوري بوقف التحقيق في مساءلة ترامب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:28 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

02:41 ص

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status