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لماذا يرتبط لمس الأنف بالكذب؟

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:41 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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• لمس الأنف في لغة الجسد
يلمس الشخص أنفه إذا كان يعتقد أن شيئًا سلبيًا قد حدث.

فيما يلي مثال لتوضيح ذلك:
ماذا سيحدث إذا كنت عطشانًا جدًا ثم فتحت الثلاجة ولم تجد ما تشربه؟ بالتأكيد سيشعر أي شخص بمشاعر سلبية في مثل هذه الحالة. قد تترافق هذه المشاعر السلبية مع إيماءات لغة الجسد السلبية مثل لمس الأنف.

هنا موقف آخر يمكن أن يؤدي إلى لغة الجسد السلبية. لنفترض أن لديك موعد لمقابلة عمل وأنك تأخرت بالفعل. ماذا سيحدث إذا اكتشفت عند وصولك إلى سيارتك أنك تركت مفاتيح السيارة في المنزل؟
بالتأكيد سيؤدي هذا الموقف أيضًا إلى مشاعر سلبية سترافقها لغة جسدية سلبية.

من خلال فهم هذه الإيماءة السلبية للغة الجسدية، ستتمكن من التواصل تمامًا مع الأشخاص ومعرفة المزيد عن شعورهم الحالي.

• ولكن لماذا يلمس الناس أنفهم؟
عندما تشعر بمشاعر سلبية، سوف تنقبض الشعيرات الدموية في أنفك وستشعر بالرغبة في خدشها. ينتج عن هذا لغة الجسد السلبية والتي تمس الأنف. هذه الإيماءة هي واحدة من أشهر إيماءات لغة الجسد لأنه من الشائع أن يواجه الأشخاص العديد من المواقف السلبية كل يوم.

أثناء إلقاء محاضرات حول لغة الجسد، يسألني كثير من الناس دائمًا لماذا لم يلاحظوا أبدًا قيامهم بهذه الإيماءة من قبل. تم تصميم عقلك الباطن للحفاظ على المعلومات ذات الصلة بك وتجاهل تلك التي ليست ذات فائدة.

في السابق، لم تكن تعلم أن هذه إيماءة سلبية للجسم وهذا هو السبب في أن عقلك دائمًا ما يتجاهلها، ولكن الآن بعد أن أدركت أهميتها، لن تفوتك أبدًا.


• لماذا يرتبط لمس الأنف بالكذب؟
بعض الناس، الذين لا يعرفون الكثير عن لغة الجسد، قد يربطوا عن طريق الخطأ لمس الأنف بالكذب. نعم، قد يلمس شخص أنفه وهو يكذب، لكن هذا لن يحدث إلا إذا كان هذا الشخص يعتقد أن الكذب أمر سيء.

بمعنى آخر، حقيقة أن الشخص يجد الكذب سلبيًا ستجعله يلمس أنفه، وليس حقيقة فعل الكذب نفسه.

والنقطة الأخرى التي يجب مراعاتها هي أنه إذا ظهر أي تفكير سلبي في ذهن الشخص أثناء التحدث، وهو أمر يحدث بشكل متكرر لجميع الناس، فسوف يمس أنفه أثناء التحدث. وهذا لا يعني على الإطلاق أن الشخص يكذب.

كلما نشأ أي نوع من التفكير السلبي، قد يشعر الشخص وكأنه لمس أنفه. هذا هو السبب في أن الشخص يمكن أن يفعل ذلك أثناء الاستماع إليك أو أثناء التحدث.

الفكرة هنا هو أن لمس الأنف هو مؤشر على أن الشخص قد وجد شيئًا ما يعتبره سلبيًا.

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الكلمات المفتاحية

لماذا يلمس الناس أنفهم؟ لماذا يرتبط لمس الأنف بالكذب؟ • لمس الأنف في لغة الجسد

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