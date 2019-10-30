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كيت بلانشيت تزين غلاف "Harper's Bazaar" في عددها الجديد (صور)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:16 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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زينت النجمة الأسترالية الكبيرة كيت بلانشيت غلاف مجلة Harper's Bazaar في عددها الجديد المقرر صدوره لشهر ديسمبر المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها كيت بلانشيت للمجلة وتنشر مع العدد، كما نشرت إطلالتها التي تظهر بها على الغلاف الرسمي للعدد.

إطلالات كيت
وذكرت الصحيفة أن إطلالات كيت بجلسة التصوير الخاصة للمجلة كانت من تصميمات ماركة أزياء Armani، التي تعتبر كيت واحدة من سفراءها حول العالم.

وخلال السنوات الأخيرة سبق للنجمة الكبيرة كيت بلانشيت الظهرور أدوار سينمائية مميزة، كان أبرزها مشاركتها في عالم "مارفل" السينمائي بتجسيدها لشخصية "هيلا" آلهة الموت، في الجزء الثالث من أفلام THOR.

وكان الفيلم الذي ظهرت به بهذه الشخصية باسم Thor: Ragnarock ويعتبر من ضمن أفلام المرحلة الثالثة من عالم مارفل السينمائي.

وسبق أن أعلنت ستديوهات مارفل مؤخرًا عن تفاصيل المرحلة الرابعة لأفلامها السينمائية، على لسان رئيسها "كيفين فيجي" في شهر يوليو الماضي، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن أسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.

طرح فيلم SHANG-CHI and the 
وفيما يخص الأفلام، تم الإعلان عن أن المرحلة الرابعة ستشهد طرح فيلم SHANG-CHI and the legend of the rings، وسيكون أول فيلم يشهد ظهور بطل خارق من أصول آسيوية في بطولة مطلقة.

وسيكون الفيلم من بطولة "سيمو ليو" و"أكوافينا" و"توني ليونج"، ومن المقرر طرحه بصالات العرض في فبراير 2021.

وفيلم THE ETERNALS الذي سيكون من بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وكوميل ناجياني، ولورين رايدلوف وسلمى حايك، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020.

ومن المسلسلات، مسلسل THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER، الذي تشتق شخصياته من أفلام CAPTAIN AMERICA، وهو من بطولة أنتوني ماكي وسباستيان ستان، وسيعرض في خريف 2020 على قانة ديزني.

ومسلسل WANDAVISION، الذي تشتق شخصياته من فيلم AVENGERS: AGE OF ULTRONE، وسيكون من بطولة إليزابيث أولسن وبول بيتاني، ويعرض في ربيع عام 2021 على قناة ديزني.

ومسلسل LOKI، الذي تشتق أحداثه من شخصية لوكي من أفلام THOR، ويظهر في دور البطولة النجم توم هدلستون، ويعرض المسلسل في ربيع عام 2021 على قناة ديزني.

DOCTOR STRANGE
ومن الأفلام التكميلية، سيكون ضمن المرحلة الرابعة الجزء الثاني من فيلم DOCTOR STRANGE، الذي يجسد دور البطولة بها النجم بينديكت كومبارباتش، وسيشاركه في بطولة الجزء الجديد النجمة إليزابيث أولسن وسيخرجه سكوت دريكسون، وسيكون الجزء الجديد بعنوان DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS.

وضمن أفلام المرحلة الرابعة، أول فيلم رسوم متحركة تشرف على إنتاجه استديوهات MARVEL بشكل مباشر، وهو فيلم WHAT IF...?، ويشارك في بطولته في أداء أصوات الشخصيات الرئيسية النجم جيفري رايت الذي يؤدي صوت شخصية The Watcher، ويعرض الفيلم على قناة ديزني +، في صيف عام 2021.

ومن المسلسلات أيضا، مسلسل HAWKEYE، الذي تشتق أحداثه من الشخصية التي تحمل نفس الأسم وسبق لها الظهور في أفلام AVENGERS من بطولة النجم جيرمي رينر، ويعرض في خريف عام 2021، على قناة ديزني.

عودة شخصية THOR
ومما أسعد عشاق عالم MARVEL السينمائي عودة شخصية THOR في جزء رابع من بطولة النجم كريس هيمسورث، بالإضافة لعودة النجمة نتالي بورتمان في دورها الذي ظهرت به كحبيبة شخصية THOR، جين فوستر في الجزء الأول والثاني.

وسيخرج الفيلم الرابع لـ THOR، المخرج تياكا وايتيتي، الذي أخرج الجزء الثالث من السلسلة، وسيكون عنوان الجزء الرابع THOR: LOVE AND THUNDER، ويعرض في يوم 5 نوفمبر 2021.

كما ستتضمن المرحلة الرابعة من عالم MARVEL السينمائي، أول فيلم مخصص لشخصية BLACK WIDOW التي تجسدها النجمة سكارليت جوهانسن، وسيعرض في الأول من مايو 2020.

وأخيرا ستتضمن المرحلة الرابعة طرح مسلسل لشخصية صائد مصاصو الدماء، BLADE، والذي سيجسدها النجم الحاصل على الأوسكار ماهرشالا علي، ولم يتم الكشف عن الموعد الرسمي لعرض المسلسل حتى الآن.


كيت بلانشيت تزين غلاف "Harper's Bazaar" في عددها الجديد (صور)
كيت بلانشيت تزين غلاف "Harper's Bazaar" في عددها الجديد (صور)
كيت بلانشيت تزين غلاف "Harper's Bazaar" في عددها الجديد (صور)
كيت بلانشيت تزين غلاف "Harper's Bazaar" في عددها الجديد (صور)
كيت بلانشيت تزين غلاف "Harper's Bazaar" في عددها الجديد (صور)
كيت بلانشيت تزين غلاف "Harper's Bazaar" في عددها الجديد (صور)
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