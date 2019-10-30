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سجين داعشي يتوقع هجوم على أوروبا بعد مقتل البغدادي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال أحد أعضاء داعش السابقين ان موت زعيم الدولة الإسلامية قد مات، لكن لن يصبح العالم مكانًا أكثر أمانًا وفقًا لأحد.

في مقابلة مع إيان بانيل، كبير المراسلين الأجانب في شبكة ايه بي سي نيوز، عرض محمد حسيك، وهو سجين داعشي في شمال العراق، نظرة تقشعر لها الأبدان لعمليات داعش.

لم يظهر حسيك أي ندم على أفعاله، قائلا إنه يعتقد أن هناك هجومًا وشيكًا على البر الرئيسي لأوروبا، ونبذ أهمية وفاة أبو بكر البغدادي.

وحذر قائلًا "عندما يموت شخص، يظهر آخر".

وُلد حسيك عام 1994 في سريبرينيتسا، البوسنة، حيث قال إنه فقد 20 من أفراد أسرته خلال الحرب الأهلية المدمرة في التسعينيات. كانت فترة حملة التطهير العرقي في شرق البوسنة عام 1992 إلى حصار سراييفو لمدة ثلاث سنوات مسرحًا لبعض من أسوأ أعمال العنف في البر الرئيسي لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

تم سجنه هناك كطفل مع والدته وهرب إلى ألمانيا في سن السادسة كلاجئ. بعد أن أمضى بضع سنوات في الولايات المتحدة، عاد إلى ألمانيا، حيث بدأ في تعاطي المخدرات وسُجن بسبب جريمة صغيرة في التاسعة عشرة من عمره. وأصبح على صلة بداعش في سن 21 عامًا، وانضم إلى المجموعة مع أصدقائه الذين قابلهم في السجن، لدي وصوله إلى سوريا في أغسطس 2014.

اخبر حسيك ايه بي سي نيوز "لقد كانت عملية الانضمام [سهلة] "

عندما طُلب منه الإجابة عن فظائع وجرائم داعش التي لا حصر لها، قال حسيك، الذي يريد الآن العودة إلى ألمانيا، انه برئ. واضاف "هذه الحرب قذرة. أنا سئمت الحرب. أريد أن أعيش حياة طبيعية مع عائلتي وأطفالي ".

عندما سئل عدة مرات عن شعوره تجاه ضحايا داعش، قال: "لم أكتب مصيرهم.. هذا هو قدرهم."

في عام 2017، استسلم حسيك للقوات الأمريكية. وهو الآن في سجن أمني على أعلى مستوى في شمال العراق، والذي يقدر أنه يحتجز الآلاف من المشتبه في أنهم إرهابيون.

ولكن مع فرار أكثر من مائة سجين من داعش من السجون السورية، فإن المجموعة قد سقطت، ولكن لم تنتهي. يشعر محللون أمنيون بالقلق من أنهم أصبحوا أكثر جرأة منذ أن شنت القوات التركية عملية توغل عسكرية في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في وقت سابق من هذا الشهر.

و اوضح حسيك انه من غير المرجح أن يردعهم مقتل البغدادي، الذي يُصف بأنه انتصار كبير لإدارة ترامب في المنطقة.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن الناس اصبحوا أكثر أمانًا بعد وفاته، أجاب حسيك "أعتقد الآن انه ربما يحدث شيئًا ما في أوروبا لأن الكثير من الناس قد يكونون منزعجين من هذا الشيء."

على الرغم من تأكيد الرئيس ترامب أن خلافة داعش لم تعد موجودة، قال حسيك. "هذا لا يهم.. الناس موجودون، الناس هناك." وفقًا لحسيك، فإن موت البغدادي "لا يحدث فرق".

وقال "ربما يصبح الأمر أسوأ.. إنه أكثر خطورة من ذي قبل"
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