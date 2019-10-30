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شبورة وسحب منخفضة.. تعرف على طقس الأربعاء ودرجات الحرارة بالمحافظات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:05 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس الييوم الأربعاء، 30 أكتوبر 2019.

وقالت الهيئة إنه يسود طقس معتدل علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا مائل للبروده ليلًا.

وتوقعت أن تقل الرؤية في الشبورة المائية علي مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء.

وعن حالة البحر الأبيض المتوسط فقد أشارة إلى أنها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف.

ونشرت بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على البلاد وجاءت كالآتي:
القاهرة 20 27
شبين الكوم 20 27
طنطا 19 26
دمنهور 21 26
الإسكندرية 21 26
بلطيم 20 25
مطروح 18 25
السلوم 17 25
سيوة 14 25
بورسعيد 20 25
دمياط 21 25
الزقازيق 19 26
الاسماعيلية 17 27
السويس 18 26
العريش 17 25
رفح 17 24
رأس سدر 20 27
نخل 11 25
نويبع 21 26
طابا 18 25
كاترين 09 24
الطور 20 28
شرم الشيخ 23 29
الغردقة 21 30
مرسى علم 23 29
الفيوم 19 28
بنى سويف 18 28
المنيا 15 29
أسيوط 15 29
سوهاج 18 29
قنا 18 30
الأقصر 17 30
أسوان 20 31
أبوسمبل 18 30
الوادى الجديد 19 30
شلاتين 23 31
ابو رماد 23 30
حلايب 25 28
رأس حدربة 24 28
شبورة وسحب منخفضة.. تعرف على طقس الأربعاء ودرجات الحرارة بالمحافظات
شبورة وسحب منخفضة.. تعرف على طقس الأربعاء ودرجات الحرارة بالمحافظات
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