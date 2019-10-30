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موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس والتشكيل المتوقع

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:46 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد جمال
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يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين نادى ريال مدريد وليجانيس بالدوري الإسباني، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر، تحت قيادة الحكم سوتو جرادو.

 

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

 

تقام مباراة ريال مدريد وليجانيس بالدوري الإسباني في تمام العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش.

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

 

ستذاع مباراة ريال مدريد وليجانيس بالليجا الإسبانية في تمام العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش، علي قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.

 

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

 

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

 

خط الدفاع : مارسيلو، راموس، فاران، كارافخال

 

خط الوسط : توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

 

خط الهجوم : إيدين هازارد، كريم بنزيما، رودريجو

 

التشكيل المتوقع لفريق ليجانيس

 

حراسة المرمى : ساكريستان

 

خط الدفاع :روزاليس، بوستينزا، سيوفاس، سيلفا

 

خط الوسط : ميسا، ريفيرا، خوسيه

 

خط الهجوم : أوسكار، كارييو، برتوايدا

 

ترتيب الدوري الإسبانى قبل مواجهة ريال مدريد وليجانيس

 

برشلونة 22 نقطة

غرناطة 20 نقطة

أتليتكو مدريد 20 نقطة

ريال سوسيداد 19 نقطة

إشبيلية 19 نقطة

ريال مدريد 18 نقطة

فياريال 17 نقطة

أوساسونا 14 نقطة

بلد الوليد 14 نقطة

أتليتك بيلباو 13 نقطة

خيتافي 13 نقطة

فالنسيا 13 نقطة

ألافيس 12 نقطة

ليفانتي 11 نقطة

مايوركا 10 نقاط

إيبار 9 نقاط

سيلتا فيجو 9 نقاط

ريال بيتيس 9 نقاط

إسبانيول 8 نقاط

ليجانيس 5 نقاط



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الكلمات المفتاحية

ليجانيس ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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