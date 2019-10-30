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"اختفاء والدتي" في سينما زاوية.. نوفمبر المقبل

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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تعرض سينما "زاوية" الفيلم الإيطالي "اختفاء والدتي" للمخرج بنيامينو باريسي، وذلك يوم السبت الموافق 9 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

فيلم إختفاء والدتي يعرض ضمن قسم الأفلام التسجيلية في البانوراما في زاوية، والذي يعقبه نقاش مع مخرجه بنيامينو باريسي.

أحداث فيلم "اختفاء والدتي"
وتدور أحداث فيلم إختفاء والدتي حول عارضة الأزياء المرموقة التي حطمت الأفكار النمطية المتعلقة بالمهنة حين امتهنت الصحافة وصارت أستاذة جامعية، أثارت غضب صناعة الموضة بنقدها اللاذع لمدى تغلغل ثقافة احتقار النساء بها. أما الآن، وقد تجاوزت سن السبعين، فقد تعمقت كراهيتها لصور الموضة لتمثِل بالنسبة لها أزمة وجودية، تشرح لطلابها بعد أن تجاوزت الخامسة والسبعين من عمرها، مخاطر هذه الصورة السائدة، بهدوء ودون سابق إنذار.

وتقرر حزم أمتعتها وتخبر ابنها بأنها تنوي الاختفاء عن العالم للأبد، والذي يصيبه القلق ويصيغ خطة يتمنى بها أن يساعد أمه على مواجهة أكثر ما ترتاب بدلًا من الفرار منه؛ ألا وهو الكاميرا ويقوم بتصويرها، ويسعى بذلك إلى كشف النقاب عن جوهر أمه الحقيقي، وتوثيق قصة حياتها كما تريد هي أن يتم سردها.

الجائزة التي حصدها الفيلم
وحصد فيلم اختفاء والدتي على جائزة أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان بوسطن السينمائي العالمي، وعرض في إطار البرنامجين الرسميين لمهرجاني ساندانس السينمائي، سي بي إتش دوكس.

الفيلم من إنتاج إيطاليا، مدة العرض 96 دقيقة، اللغة إنجليزية وإيطالية، ومترجم باللغة الإنجليزية، وهو من أنواع الأفلام التسجيلية، ومن إخراج بنيامينو باريسي.


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