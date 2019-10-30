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التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ليجانيس بالليجا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
السيد على
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يلتقي مساء اليوم الأربعاء فريق ريال مدريد مع نظيره ليجانيس في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويغيب عن ريال مدريد كل من بيل وخاميس رودريجيز وفينيسيوس جونيور وماريانو وناتشو وإبراهيم دياز وأودريوزولا واسينسيو وذلك لأسباب مختلفة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى : كورتوا.
الدفاع : كارفاخال – فاران – راموس – مارسيلو.
الوسط : مودريتش – كايسميرو – كروس.
الهجوم : رودريجو – بنزيما – هازارد.

ويتطلع ريال مريد لحسم مواجهة الليلة، للمحافظة علي فارق النقطة الوحيدة بينه وبين برشلونة المتصدر، لمواصلة المنافسة علي اللقب، حيث كان من المقرر إقامة مواجهة الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة السبت الماضي إلا أنه تم تأجيلها لأسباب أمنية.

بينما يتكون التشكيل المتوقع لليجانس من: 

 حراسة المرمى: كوليير.
الدفاع : روزاليز – اوزيم – بوستنزا – سيلفا.
الوسط : ريفيرا – ميسا – ريسو.
الهجوم : رودريجيز – كاريو – بيرثوايت.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق ليجانيس للخروج بنتيجة إيجابية من تلك المباراة والاقتراب من مغادرة مراكز الهبوط ، حيث يحتل ليجانيس المركز الأخير برصيد خمسة نقاط.

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ليجانس كرة القدم ريال مدريد اليوم الليجا الدوري الاسباني الأربعا

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