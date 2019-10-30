شاهد.. نائب تركي معارض يفضح "أردوغان" وما يفعله بالدواعش

هاجم النائب التركي المعارض، أران أرادم، الحكومة التي يقودها رجب طيب أردوغان، واتهمه بأنه يقوم بإطلاق سراح الإرهابيين بعد القبض عليهم.





وكشف "أرادم"، أن النظام التركي ألقى القبض على حوالي 43 إرهابيا في منطقة قونية، ثم تم إطلاق سراحهم، كما تم القبض على مجموعات أخرى وتم إطلاق سرحها فيما بعد، رغم وجود اتهامات لهم بأنهم من تنظيم "داعش" الإرهابي.





ولفت النائب التركي المعارض إلى أن الشخص الذي قام بتفجير قنبلة في ميدان "تقسيم" أيضا تم القبض عليه قبل تنفيذ العملية ثم إطلاق سراحه.





الجدير بالذكر أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردغان تم اتهامه عدة مرات من قبل قوى دولية بدعم التنظيمات الإرهابية في عدد من البلاد بالمنطقة.



