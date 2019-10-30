كاثرين زيتا جونز وابنتها كاريس دوجلاس وجهين إعلانيين في حملة فيندي









في جلسة تصوير، وقف الثنائي أمام لأحد المباني التاريخية في روما، في قصر ألتيمبس وفي مقر بالازو ديلا سيفيلا إيتاليانا في فندي، " وهي الجلسة التي مزجت بين الكلاسيكية والمعاصرة حيث أصبحت حقيبة فندي بيكابو، "وفقا لبيان صحفي من دار الأزياء الإيطالية.





تصدرها غلاف "فانيتي فير"

الفائزة بالأوسكار وابنتها اللذان سبق لهما أن تصدرا غلاف شهر سبتمبر لمجلة فانيتي فير إسبانيا في اطلالة خضراء من فندي، وفي العام الماضي، ظهرت ابنتها مع مايكل دوجلاس لأول مرة في غلافها إلى جانب نجم "شيكاغو" في إعلان سيارات.



يبدو ان زيتا جونز تتبع خطى عائلة كارداشيان، حيث ظهرت كل من كريس جينر وكيم كارداشيان ونورث ويست البالغة من العمر 6 سنوات كوجهات لإعلانات Peekaboo للعام الماضي.





احتفالهما مع زوجها يعيد ميلادهما

وبعيد عن عالم المال والعمال، احتفلت الممثلة العالمية وزوجها النجم الأمريكي الكبير مايكل دوجلاس، بعيد ميلادهما، حيث اتم دوجلاس عامه الـ 75 فهو من مواليد 25 سبتمبر عام 1944 في نيو برونزويك، نيو جيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية.



نجمة "زورو" التي دائما ما تتحدّى الزمن بإطلالاتها أتمت عامها الـ 50، حيث ولدت في 25 سبتمبر من عام 1969، في سوانزي، بـ المملكة المتحدة، وتزوج الثنائي في 18 نوفمبر من عام 2000، ولديهم طفلان، وهما ديلان مايكل دوجلاس الذي يبلغ من العمر 19 عام، وكاريس زيتا دوجلاس التي تبلغ من العمر 16 عاما.





شائعات انفصال كاترين ودوجلاس

ويأتي الاحتفال من الثنائي ليفند أمام العالم كله تلك الشائعات الكثيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتشير لانفصال مايكل دوجلاس عن زوجته كاترين زيتا جونز، بسبب فارق العمر بينهما، والبالغ 25 عامًا.



إلا أن الثنائي الهوليوودي نفى تلك الشائعات جملة وتفصيلًا وأعلنا عن شرائهما منزلًا جديدًا بقيمة 4.5 مليون دولار، مما يؤكد استمرارهما في العيش تحت سقف واحد.







اختيرت النجمة الأمريكية كاثرين زيتا جونز وابنتها كاريس زيتا دوغلاس، يوم الثلاثاء كوجوه جديدة لحملة فيندي، التي تحتفل بحقيبة يد بيكابو الشهيرة.