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مودريتش أبرز العائدين في قائمة ريال مدريد ضد ليجانيس

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:33 ص
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مودريتش
مودريتش
الفجر الرياضي
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أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ، عن القائمة المستدعاة لمواجهة ليغانيس في الدوري الأربعاء ، والتي يبرز فيها ظهور الكرواتي لوكا مودريتش.

وعاد مودريتش ، وكذلك لوكاس فاسكيز إلى القائمة بعد إصابتيهما ، بينما يغيب فينسيوس جونيور لأسباب فنية وخاميس رودريغيز بعد أن رزق بطفل وجاريث بيل مرة أخرى بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانس كالتالي :

" كورتوا وأريولا ، دييجو ألتوبي ، كارفاخال ، ميليتاو ، وسيرجيو راموس ، فاران ، مارسيلو ، ميندي ، كاسيميرو ، كروس ، فيدي فالفيردي ، مودريتش ، إيسكو ، لوكاس فاسكيز ، رودريجو ، هازارد " .

ويحتل الريال المركز السادس برصيد 18 نقطة في الدوري الإسباني ، وتعثر في أخر مباراة له أمام ريال مايوركا . 

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مودريتش ريال مدريد ضد ليجانس ريال مدريد

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