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"النهاية قريبة".. ضحية التذكرة يرثي حاله قبل وفاته بأغنية مؤثرة (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:42 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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عرض برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو للشاب محمد عيد، الذي لقي مصرعه على قضبان قطار السكك الحديدية، والمعروف بـ"ضحية تذكرة القطار".

وأشار "الباز" إلى أن هذا الفيديو تم تداوله للشاب وهو يغني وكأنه يصف حياته.

ويظهر الشاب في الفيديو يغني أحد المواويل وتتحدث بعض عباراته عن النهاية، مثل "حتى الورود بتبدل على الشجر"، و"العمر فاضل فاضل فيه أد إية.. ويجوز في بالنا إن النهاية قريبة قريبة قريبة".

كان محمد عيد قد توفى، بينما أصيب صديقه ببتر في الساق، بعد قفزهما من القطار، عقب طلب محصل القطار منهما إما دفع قيمة تذكرة القطار أو النزول منه.

من جانبه، زار الفريق كامل الوزير، وزير النقل أسرة الضحية الشاب وتعهد بتقديم الدعم المادي لهم في قضية الشاب.
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