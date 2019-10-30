بأغلبية ساحقة.. الكونجرس الأمريكي يوجه صفعة قوية لتركيا (فيديو)

وافق الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع قانون للاعتراف رسميًا بمذابح الأرمن، التي ارتكبها الجيش العثماني، إبان الحرب العالمية الأولى، والتي راح ضحيتها نحو مليون ونصف المليون مواطن أرميني.





وأفادت قناة "Extra News" الفضائية، أن القانون سيتم تقديمه إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه في فترة قصيرة، وهذا بالتزامن مع احتفال تركيا بمرور 96 عام على إعلان الجمهورية التركية.





وأشارت إلى أن مشروع القرار قدمه رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس الأمريكي ينص على الاعتراف بالمذبحة ورفض سياسة إنكارها، مشددًا على ضرورة تبني سياسة حكومية تقوم على توعية وتعليم الشعب الأمريكي بمذبحة الأرمن وجهود المساعدات الأمريكية في هذا الشأن.



