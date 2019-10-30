التشكيل المتوقع لمواجهة يوفنتوس وجنوي بالدوري الإيطالي

استقر الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، على الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق، خلال مباراة فريقه أمام جنوي، في مباراة المقرر اليوم الأربعاء.





موعد مواجهة يوفنتوس وجنوي





ومن المنتظر أن تنطلق المواجهة، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، عصر يوم الأربعاء، الموافق 30 أكتوبر، على استاد يوفنتوس، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم “كالتشيو”.





ويغيب عن صفوف اليبانكونيري أمام جنوي كلاً من: ماتيا دي شيليو والنجم جيورجيو كيليني والجناح الطائر دوجلاس كوستا، بسبب الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بسبب الايقاف.





وفيما يلي التشكيل المتوقع لمواجهة يوفنتوس وجنوي:









حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني.





خط الدفاع: أليكس ساندرو – ماثييس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – دانيلو.





خط الوسط: بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – سامي خضيرا.





خط الهجوم: باولو ديبالا – جونزالو هيجواين – خوان كوادرادو.



