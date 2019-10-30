ناهد السباعي تشعل إنستجرام بفستان مكشوف الكتفين (صور)

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أحدث أعمال ناهد السباعي



أبطال فيلم "ماكو"



مشاركتها في "هذه ليلتي"



أحداث الفيلم تدور أحداث فيلم هذه ليلتي حول سيدة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجهان لأحد مناطق القاهرة، فيواجهان الإثنان معاناة غير متوقعة، إلا إنها تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.





خضعت الفنانة ناهد السباعي، لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة أبهرت الجمهور.واشتعل موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بصور الفنانة ناهد السباعي، والتي ظهرت بإطلالة جديدة، ارتدت فستانًا مكشوف الكتفين مستوحى من الأجواء الإستوائية الحارة.وتناقل رواد الموقع الشهير "إنستجرام" صور ناهد السباعي، معبرين على إعجابهم الشديد بالإطلالة الجديدة المختلفة.وفي سياق مختلف الفنانة ناهد السباعي تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم "ماكو" في شهر نوفمبر المقبل بأحد الأماكن الساحلية التي تناسب أحداث الفيلم.فيلم "ماكو" بطولة الفنان التركي الشهير مراد يلدريم، الفنان السوري قصي الخولي، الفنانة ناهد السباعي، والفنانة سارة الشامي، إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.جدير بالذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت مؤخرًا في فيلم "هذه ليلتي" الذي عرض في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة الذي أختتمت فعالياته بالشهر الماضي، ويشاركها البطولة الطفل عمرو حساب والفنان شريف الدسوقي، تأليف إيهاب عبد الوارث، ويوسف نعمان. ومن إخراج يوسف نعمان.