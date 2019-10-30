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"الفقي" يكشف عن النصر الكبير التي حققته مكتبة الإسكندرية: نرفض الإعلانات (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:14 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة لديها الكثير من الإهداءات من الشخصيات العامة، موضحا أنه يوجد بها مكتبة بطرس غالي، ومكتبة أحمد زويل، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأرشيف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالكامل، وأخر مكتبة كانت مكتبة محمد حسنين هيكل، وهذا نصر كبير جدًا.

وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، أن هناك مليون زائر يزورون المكتبة سنويا، ومليار ضربة على الانترنت في السنة، والمكتبة ترفض الإعلانات.

وعن مكتبة العلمين الجديدة، قال رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب منه أن تكون مكتبة الإسكندرية هي المكتبة الأم لمكتبة العلمين وتمدها بالكتب، لأنه يؤمن أن أي تجمع بشري جديد لابد وأن يكون متكامل بما في ذلك عناصر الثقافة، مشيرا إلى أن مكتبة العلمين اقترب الانتهاء منها، ومكتبة العاصمة الجديدة تقريبا انتهت وأهديناها 15 ألف كتاب.
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