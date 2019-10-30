عمرو القاضي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تجربته الإنتاجية الأولى في "صندوق الدنيا" (صور)



كشف الفنان عمرو القاضي، عن أولى تجاربه الإنتاجية بفيلم "صندوق الدنيا" حيث بدأ تصوير أمس وجمعت المشاهد بين الفنان صلاح عبد الله والفنانة رانيا يوسف، وحصل "الفجر الفني" على الصور الأولى من تصوير المسلسل.



وقال عمرو، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن فيلم "صندوق الدنيا" يعتبر أولى تجاربه الإنتاجية، مؤكدًا يعلق أمالًا كبيرة على هذا العمل ويهمه جدًا أن يطرحه من خلال إحدى المهرجانات الدولية الضخمة بعد انتهاء التصوير والمونتاج وجميع تفاصيل العمل.



مشاريع فنية أخرى

وأشار القاضي إلى أن شركته لديها عدد كبير من الأعمال السينمائية وخطط لعدد كبير من الأفلام ولكنه يتمني أولا نجاح "صندوق الدنيا" لإعلان بقية مشاريع الشركة.



أبطال الفيلم

الفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.