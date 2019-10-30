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سهير العطار: تجاوزت السبعين ولا أذهب لعملي بدون ممارسة الرياضة (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:57 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قالت الدكتورة سهير العطار، الأستاذة الجامعية، الحاصلة على بطولة العالم في "سباحة الأساتذة" رغم تجاوزها سن السبعين، إنها اكتشفت أن الرياضة تحسن من أداؤها في العمل، معقبة: "شغلي بيبقى أحسن كتير أوي".

وأضافت "العطار" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الرياضة تمنح الإنسان طاقة إيجابية كبيرة تساعده على تجاوز أي صعوبات في حياته اليومية.

وتابعت سباحة نادي الجزيرة، أن الإنسان عندما يتعرض لمشكلة يلعب رياضة، وبعد ممارسة الرياضة يجد نفسه يتخذ قرارا صائبا.

وأشارت إلى أن البعض يفضل أن ينام الساعة التي يمارس فيها الرياضة، ولكنها لا تفضل ذلك، وترى أنها لو ذهبت للعمل دون ممارسة الرياضة تشعر بالضيق، وأداؤها في العمل أقل، مشددة على أن الرياضة مع العمل تحسن من الأداء رغم أن الكثيرين لا يستوعبون ذلك.
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