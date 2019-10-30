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نهال عنبر لـ"محمد يسري": ألف مبروك يا ابن أغلى الناس (صورة)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:27 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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هنأت الفنانة نهال عنبر، زميلها الفنان محمد يسري، على نجاحه في حكاية "ما تيجي يا مليجي" بمسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

ونشرت نهال عنبر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بوسترًا للفنان محمد يسري من حكاية "ما تيجي يا مليجي".

عنبر تهنيء يسري على نجاحه
وعلقت "عنبر" على الصورة قائلة: "ألف مبروك لمحمد ابراهيم يسري في مسلسل نصيبي وقسمتي يا حبيبي ربنا يوفقك وينجحك ويسعدك يا ابن أغلى الناس النجم العظيم إبراهيم يسري الله يرحمه وصديقتي وحبيبتي مها".

تعليق محمد يسري 
ومن جانبه رد الفنان محمد يسري، على ما كتبه الفنانة نهال عنبر قائلًا: "يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا! والله فرحتيني أوي".

جدير بالذكر أن الفنان محمد يسري هو نجل الفنان الكبير الراحل إبراهيم يسري، وقدم مجموعة من الأعمال الفنية وآخرها حكاية "ما تيجي يا مليجي" التي تُعرض حاليُا.

نصيبي وقسمتك 3
 مسلسل نصيبي وقسمتك 3 الذي يقدم عدة حكايات وهي من الواقع المعيشي والحياتي للأسرة المصرية، ومشاكل لعدد من القضايا، ويقوم على حلها في نهاية الحكايات.

أبطال "ما تيجي يا مليجي"
"ما تيجي يا مليجي" بطولة محمد الشرنوبي، دنيا عبد العزيز، محمود حجازي، هدى المفتي، محمد يسري، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.

نهال عنبر لـ"محمد يسري": ألف مبروك يا ابن أغلى الناس (صورة)
نهال عنبر لـ"محمد يسري": ألف مبروك يا ابن أغلى الناس (صورة)
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