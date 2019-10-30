نهال عنبر لـ"محمد يسري": ألف مبروك يا ابن أغلى الناس (صورة)





عنبر تهنيء يسري على نجاحه



تعليق محمد يسري



نصيبي وقسمتك 3



أبطال "ما تيجي يا مليجي"







هنأت الفنانة نهال عنبر، زميلها الفنان محمد يسري، على نجاحه في حكاية "ما تيجي يا مليجي" بمسلسل "نصيبي وقسمتك 3".ونشرت نهال عنبر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بوسترًا للفنان محمد يسري من حكاية "ما تيجي يا مليجي".وعلقت "عنبر" على الصورة قائلة: "ألف مبروك لمحمد ابراهيم يسري في مسلسل نصيبي وقسمتي يا حبيبي ربنا يوفقك وينجحك ويسعدك يا ابن أغلى الناس النجم العظيم إبراهيم يسري الله يرحمه وصديقتي وحبيبتي مها".ومن جانبه رد الفنان محمد يسري، على ما كتبه الفنانة نهال عنبر قائلًا: "يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا! والله فرحتيني أوي".جدير بالذكر أن الفنان محمد يسري هو نجل الفنان الكبير الراحل إبراهيم يسري، وقدم مجموعة من الأعمال الفنية وآخرها حكاية "ما تيجي يا مليجي" التي تُعرض حاليُا.مسلسل نصيبي وقسمتك 3 الذي يقدم عدة حكايات وهي من الواقع المعيشي والحياتي للأسرة المصرية، ومشاكل لعدد من القضايا، ويقوم على حلها في نهاية الحكايات."ما تيجي يا مليجي" بطولة محمد الشرنوبي، دنيا عبد العزيز، محمود حجازي، هدى المفتي، محمد يسري، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.