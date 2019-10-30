بعد تكريمه عن تألقه في "الممر".. أحمد فلوكس يشكر إيناس عبد الدايم وخالد جلال (صورة)

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تعليق فلوكس على التكريم



فيلم الممر



أبطال فيلم الممر











شكر الفنان أحمد فلوكس، وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال بعد تكريمه عن دوره في فيلم "الممر"، وذلك في الحفل الذي أقامه قطاع الإنتاج الثقافي في ساحة الهناجر بالأوبرا، للاحتفال بنصر أكتوبر.ونشر أحمد فلوكس، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة أثناء تكريمه على يد إيناس عبد الدايم وخالد جلال.وعلق "فلوكس" قائلًا: "شكرًا لمعالي الوزيره إيناس عبد الدايم وشكرًا للأستاذ الكبير خالد جلال على التكريم ده شكرًا"، فيما تفاعل معه الجمهور المتابع له الذين قدموا التهنئة له على هذا التكريم، والشخصية التي قدمها وتعلقوا بها.جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم الممر الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خاصة بعد عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة نصر أكتوبر، والحالة الإيجابية والوطنية الكبيرة التي أقامها، وتعلق الجمهور بالشخصيات.وحققت الشخصية التي قام بها الفنان أحمد فلوكس، نجاح كبير جدًا لدى الجمهور الذي تعلق به كثيرًا وتفاعل معه عبر السوشيال ميديا وفي الشارع المصري والعربي، وردود الأفعال الذي تلقاها.فيلم الممر بطولة أحمد عز، هند صبري، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، محمود حافظ، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، أسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج شريف عرفة.