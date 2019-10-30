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بوجبا يدرس مغادرة مانشستر يونايتد في الشتاء

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:22 ص
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بول بوجبا
بول بوجبا
محمد الصو
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يبدو أن ملف رحيل الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لم ينته بعد وسيشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية.

بوجبا يرحب بالرحيل عن يونايتد

وأعلن اللاعب، ترحيبه بالرحيل والخروج عن قلعة أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، بالانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يجدد طلبه خلال الأيام الماضية وخوض تجربة بدوافع جديدة.

بوجبا يدرس الرحيل في يناير

وبحسب شبكة " TMW " البريطانية , فإن النجم الفرنسي بات يفكر بالفعل في الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وبررت الشبكة تفكير بوجبا في الرحيل، بسبب شعوره بأنه غير مرغوب بخدماته ضمن مشروع الفريق والإدارة، إلا أنها أكدت أن خروجه لن يكون سهلا وسيشهد تعقيدات كثيرة.

الأموال وسيلة بوجبا للخروج من ناديه

وتابعت، أن بوجبا بدأ بالفعل في التواصل مع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل نقل رغبته في اللعب ضمن صفوفه، طامحا بأن يجهز الميرنجي السعر والمال المناسب من أجل إرضاء ناديه والموافقة على التخلي عن خدماته.

المقابل المادي يمنع بوجبا من صفوف ريال مدريد

وكان اللاعب المتوج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم الماضية، قاب قوسين أو أدني من التوقيع واللعب على أرضية سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، بعدما رفض مانشستر يونايتد التخلي عنه بأقل من 150 مليون يورو، وهو ما حال دون إنتقاله.

يونايتد يفقد بوجبا بسبب الإصابة

ويغيب بول بوجبا عن مباريات فريقه بالوقت الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، حيث غاب عن تعادل فريقه أمام ليفربول بالجولة التاسعة والفوز على نوريتش سيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد بالجولة العاشرة للبريميرليج.

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