مراد وهبة: "داعش والقاعدة" فروع لجماعة الإخوان (فيديو)

قال الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، إنه لا يهتم جدًا بالجماعات، ولكن المهم هو الفكر، مشددًا على أن الأصولية الدينية متجسدة في جماعة الإخوان المسلمين.





وأضاف "وهبة" في لقاء مع برنامج "نطق فكرًا"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن باقي الجماعات مثل القاعدة والنصرة وداعش وغيرها مجرد "تفريعات" لأصل واحد وهو جماعة الإخوان المسلمين.





وأشار أستاذ الفلسفة، إلى أن القول بمحاربة القاعدة أو غيرها دون جماعة الإخوان المسلمين، هو "وهم"، لأن أيمن الظواهري كان ينتمي للإخوان، وأسامة بن لادن كان ينتمي للإخوان.



