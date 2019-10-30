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مراد وهبة: "داعش والقاعدة" فروع لجماعة الإخوان (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:23 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، إنه لا يهتم جدًا بالجماعات، ولكن المهم هو الفكر، مشددًا على أن الأصولية الدينية متجسدة في جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "وهبة" في لقاء مع برنامج "نطق فكرًا"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن باقي الجماعات مثل القاعدة والنصرة وداعش وغيرها مجرد "تفريعات" لأصل واحد وهو جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار أستاذ الفلسفة، إلى أن القول بمحاربة القاعدة أو غيرها دون جماعة الإخوان المسلمين، هو "وهم"، لأن أيمن الظواهري كان ينتمي للإخوان، وأسامة بن لادن كان ينتمي للإخوان.

وشدد على أن التركيز على محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، دون جماعة الإخوان أمر خطر جدًا، لأن "داعش" يظل فرع من تنظيم الإخوان الدولي، ويجب مواجهة الأصل في العملية وغير ذلك يعتبر وهم.
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