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مانشستر سيتي يبحث عن بديل نجم المنتخب الألماني

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:15 ص
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لوري ساني
لوري ساني
محمد الصو
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بدأت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في البحث عن بدائل لتعويض غياب الألماني ليروي ساني لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي سيغيب بسبب تعرضه لإصابة الصليبي.

إدارة السيتي تتفق مع جوارديولا على بديل ساني

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن هناك عدة مشاورات بين الإدارة والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، لتحديد البديل الأنسب لتعويض لاعبه.

وأضافت التقارير، أن ساني خرج بشكل تام من حسابات جهاز الفني وإدارة ناديه، ليس بسبب تعرضه لإصابة الصليبي فقط، ولكن بسبب رغبة بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع اللاعب، وهو مالم تمانعه الإدارة في الوقت الحالي.

أويارزابال يعوض ساني في مانشستر سيتي

وتابعت التقارير الصحفية، أن مانشستر سيتي بدأ بالفعل في التفاوض مع بديل اللاعب، حيث فتحت خط مفاوضات مع يستعد مايكل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد الإسباني، للحصول على خدماته الانتقالات الشتوية المقبلة.

واختتمت التقارير، أن مانشستر سيتي، فتح أيضا محادثات بمع وكيل أعمال اللاعب، والتفاوض بشأن مطالبه المادية للموافقة على اللعب لصفوف الفريق.

شرط جزائي يسهل مهمة السيتي في التعاقد مع أويارزابال

وعلم إدارة مانشستر سيتي، عن وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع ناديه بقيمة 68 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يسهل من مهمة الحصول على خدماته.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي لوري ساني البحث عن بديل

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