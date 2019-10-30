بعد حديثها عن كواليس "نيللي وشريهان".. إيمي سمير غانم تريند على يوتيوب

وحقق مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله إيمي سمير غانم، وهي تتحد عن كواليس المسلسل أكثر من 394,704 مشاهدة.

طبيعة خناقتها مع الرداد

كانت إيمي سمير غانم، كشفت خلال الحلقة عن طبيعة الخناقات بينها وبين زوجها حسن الرداد، قائلة:"مبعملش حاجه اقسم بالله دا دايمًا في الجيم مبشوفوش".





وأضافت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض علي شاشة "dmc": "كمان وقت الخناقه ببقى متعصية وبزعق وهو بيضحك عليا بسبب لدغتي في الحروف".





دنيا تحكي موقفًا طريفًا لحسن الرداد

كما حكت دنيا، عن موقف طريف لحسن الرداد قائلة: "في مرة حسن رن عليا وهو ميت من الضحك وبيقولي أختك بتتخانق معايا وبتقولي اللهم بلغت وغلطت في باقي الجملة.





"حصار جهنم"

يستعد حسن، لتصوير مشاهده في فيلم"حصار"جهنم الذي تدور أحداثه في إطار الخيال العلمي يشارك في بطولته مجموعة كبيره من الفنانين سيد رجب، هاله فاخر، منذر ريحانه، معتصم النهار، كريم سرور، بالاضافة الي الفنانين اللذين يظهرون كضيوف شرف همل أحمد أمين، أكرم حسني، أحمد فهمي، وحتي الان لما يتم الاستقرار علي البطوبة النسائية في الفيلم، تأليف وإخراج محمد ميده.





آخر أعمال حسن

يذكر أن أخر أعمال حسن، فيلم "عقدة الخواجة"الذي شارك في بطولته هنا الزاهد، تأليف شيكو وهشام ماجد، إخراج بيتر ميمي.





يذكر أن الشقيقتان دنيا سمير غانم وإيمي حلتا ضيفتين على برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض علي شاشة dmc يوم الاثنين.



