ليفربول يكشف آخر تطورات إصابة صلاح قبل مواجهة آرسنال

صرح الهولندي بيبين ليندرز المدرب المساعد للألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن آخر تطورات إصابة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق وذلك بعد شكواه مرة أخرى من تجدد آلام الكاحل في أعقا

ب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



واشتكى محمد صلاح من تجدد آلام الكاحل في مباراة توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي مما دفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق إلى تغييره في الوقت الأخير من المباراة.



وقال ليندرز في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة آرسنال في دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة:"صلاح بحالة جيدة، قرب نهاية المباراة، يكون الأمر أكثر إزعاجًا لأن الكاحل يصبح أكثر تعبًا ويشعر به أكثر قليلاً وكان علينا استبداله لكنه بخير، إنه جيد".

وعن الإصابات الأخرى في الفريق، قال ليندرز:"لن يعود شاكيري إلا بعد التوقف الدولي، نريد أن نمنحه الوقت، الإصابة في ربلة الساق تكون دائمًا الخطورة أكبر خاصة مع التعجل في العودة للمشاركة".



وأضاف:"لا تزال ركبة جويل ماتيب مزعجة، نحتاج إلى إعطائه الوقت الكافي للتعافي، لا أعرف الوقت الذي سيحتاج إليه بالضبط ولكنه سيحتاج حقًا إلى وقت للشفاء".



واختتم ليندرز تصريحاته قائلاً:"جميع الآخرين لائقون ومتعطشون للعب والمشاركة في المباريات".



وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في تدريبات فريقه بالأمس في مقر النادي ميلوود استعدادا لمواجهة آرسنال غدًا ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية رغم تعرضه للإصابة في مباراة فريقه ليفربول امام توتنهام في مباراة الأحد الماضي وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز (بريميرليج).