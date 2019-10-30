Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول يكشف آخر تطورات إصابة صلاح قبل مواجهة آرسنال

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:09 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام عبد المحسن
Advertisements
صرح الهولندي بيبين ليندرز المدرب المساعد للألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن آخر تطورات إصابة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق وذلك بعد شكواه مرة أخرى من تجدد آلام الكاحل في أعقاب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واشتكى محمد صلاح من تجدد آلام الكاحل في مباراة توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي مما دفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق إلى تغييره في الوقت الأخير من المباراة.

وقال ليندرز في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة آرسنال في دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة:"صلاح بحالة جيدة، قرب نهاية المباراة، يكون الأمر أكثر إزعاجًا لأن الكاحل يصبح أكثر تعبًا ويشعر به أكثر قليلاً وكان علينا استبداله لكنه بخير، إنه جيد".
وعن الإصابات الأخرى في الفريق، قال ليندرز:"لن يعود شاكيري إلا بعد التوقف الدولي، نريد أن نمنحه الوقت، الإصابة في ربلة الساق تكون دائمًا الخطورة أكبر خاصة مع التعجل في العودة للمشاركة".

وأضاف:"لا تزال ركبة جويل ماتيب مزعجة، نحتاج إلى إعطائه الوقت الكافي للتعافي، لا أعرف الوقت الذي سيحتاج إليه بالضبط ولكنه سيحتاج حقًا إلى وقت للشفاء".

واختتم ليندرز تصريحاته قائلاً:"جميع الآخرين لائقون ومتعطشون للعب والمشاركة في المباريات".

وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في تدريبات فريقه بالأمس في مقر النادي ميلوود استعدادا لمواجهة آرسنال غدًا ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية رغم تعرضه للإصابة في مباراة فريقه ليفربول امام توتنهام في مباراة الأحد الماضي وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز (بريميرليج).

وقالت شبكة سكاي سبورت العالمية ان اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق الإنجليزي تدرب بشكل طبيعي اليوم الاثنين مع الفريق رغم خروجه مصابا أمام توتنهام لتقل المخاوف حول إصابته وأضافت الشبكة العالمية ان اللاعب الدولي الكميروني جويل ماتيب أيضًا كان حاضرًا في الحصة التدريبية صباح اليوم لكنه تدرب بعيدًا عن المجموعة حيث يواصل التعافي من إصابته في الركبة للعودة للمشاركة مرة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول صلاح اصابة محمد صلاح

أخبار تهمك

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 14 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 19 ساعة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مرتضي منصور

منذ ساعتين و 55 دقيقة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 4 ساعات

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 20 ساعة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ ساعتين و 5 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

كلوب يُعلق على عودة محمد صلاح

أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء.. محمد صلاح يصالح الجماهير وغياب ثلاثي ليفربول ضد جينك

أخر أخبار محمد صلاح اليوم الأربعاء: أزمة بين صلاح ونجم الأهلي.. والفرعون يقود الريدز أمام جينك

إصابة محمد صلاح.. تثير مخاوف كلوب والأشعة تحدد مدة غيابه

لماذا تدرب محمد صلاح رغم تعرضه للإصابة في مباراة ليفربول ضد توتنهام؟

أخبار محمد صلاح اليوم الإثنين 28 أكتوبر: أخر تفاصيل إصابة صلاح والكشف عن مدة غيابه والبشري السارة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:28 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

09:25 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

02:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status