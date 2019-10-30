عروض البولشوي في عمان





صرحت المتحدثة باسم مسرح البولشوي كاترينا نوفيكوفا، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية أن فرقة الأوبرا لمسرح البولشوي التي سافرت إلى عُمان تتضمن مغني ومغنيات الأوبرا والأوركسترا الأكاديمي الحكومي التابع للبولشوي.





عرضين أوبراليين

ويضم برنامج الفرقة في عُمان عرضين لأوبرا "قصة كاي وغردا" المستوحاة من حكاية الكاتب الدنماركي أندرسن "ملكة الثلج" سيقامان في 31 أكتوبر و2 نوفمبر، فضلا عن الحفل الموسيقي الكبير.





وقالت، كاترينا نوفيكوفا، إن جمهور عمان استضاف الموسيقيين الروس أكثر من مرة: مسرح "ماريينسكي" من بطرسبورغ، باليه بوريس أيفمان، أوبرا مدينة بيرم، مسرح ستانيسلافسكي ونيميروغيتش – دانتشينكو الموسيقي من موسكو.





وأضافت أن فرقة الباليه للبولشوي ستقدم عروضها في عمان نهاية يناير القادم.





أوبرا مسقط السلطانية

يذكر أن أوبرا مسقط السلطانية تم تأسيسها عام 2011 بأمر من السلطان قابوس، وهي أول دار أوبرا في الجزيرة العربية تلتقي فيها تقاليد الفن الموسيقي للشرق والغرب.





وإنها عبارة عن مبنى متعدد الأغراض، يمكنه أن يستضيف فعاليات مختلفة كحفلات الأوبرا والحفلات الموسيقية والمسرحيات، إضافة إلى المؤتمرات والعديد من الملتقيات الثقافية والفنية





ولدى دار الأوبرا القدرة على استيعاب الحد الأقصى من 1100 شخص، ويتكون مجمع دار الأوبرا من مسرح الحفل، وقاعة وحدائق رسمية، وسوق ثقافية ومطاعم فاخرة ومركز للمنتجات الموسيقية والمسرحية والأوبرالية. وتعتبر دار الأوبرا السلطانية تحفة معمارية شيدت في 8 طوابق تقع 3 منها تحت الأرض.