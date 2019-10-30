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يوفنتوس يخطط للتعاقد مع بديل كريستانو رونالدو
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:44 ص
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أحمد عصام
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يخطط مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع بديل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لموسم 2020/2021.
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن يوفنتوس يراقب اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول خلال الفترة الماضية، وحضر بعض المسئولين مباراة الريدز مع توتنهام الأخيرة على ملعب الانفيلد من أجل متابعة صلاح.
وأيضاً يتابع فريق يوفنتوس اللاعب الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان من أجل حسم التعاقد مع أحد الثنائي ليكون بديلا قويا لكريستيانو رونالدو والذي اقترب من الرحيل عن الملاعب واعتزال كرة القدم.
وسجل محمد صلاح هدف الفوز لفريقه في مباراة توتنهام هوتسبير الأخيرة على ملعب الانفيلد والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد للريدز في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك صلاح هذا الموسم في 14 مباراة مع ليفربول، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف منهم 5 في الدوري الإنجليزي وثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، وصنع 4 أهداف لزملائه.
يذكر أن اللاعب المصري قد توج بجائزة الحذاء الذهبي خلال آخر موسمين مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي.
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