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كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:27 ص
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
السيد علي
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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضي منصور، عن الموعد النهائي لإطلاق قناة النادي الجديدة.

وأعلن مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك، المذاع على فضائية الحدث اليوم:" إنطلاق قناة الزمالك يومـ16 من شهر نوفمبر القادم، مؤكدًا أن القناة ستقدم محتوى على مستوى عال سينال إعجاب جماهير الزمالك.

وقال رئيس الزمالك :" أنه سيتم تصوير "برومو" للقناة يوم السبت المقبل للإعلان عنها.

وتابع منصور حديثه، أن البرومو سيشهد ظهور بعض من لاعبي ونجوم الزمالك، على رأسهم الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى نجوم آخرين.

وإنتقد رئيس الزمالك من وصفهم بأنه "كذبوا انطلاق القناة" مؤكداً: "القناة هتنطلق يوم 16-11، عشان بس العيال اللي كانت بتقول القناة أكذوبة، القناة هتظهر للجميع الشهر الجاي".

يذكر أن رئيس الزمالك قد أعلن في وقت سابق، أنه سيخصص لنفسه برنامجًا كل جمعة من كل أسبوع.

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ.

فيما علق رئيس مجلس إدارة الزمالك على تصالح تركى ال شيخ مع رئيس النادي الاهلي الأهلى، وعن زيارتىة المرتقبة لمحمود الخطيب. 

وقال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك، المذاع على فضائية الحدث اليوم:  أطالب الجميع بعدم دمج أسمي وابتعاد الزمالك عن علاقة تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب، ليس لي علاقة، تركي آل الشيخ طول عمره أهلاوي، ومن الطبيعي زيارة محمود الخطيب، لذلك لن اسمح بأحد أن يوجهلي اتهام أو الحديث عني في تصالح تركي والخطيب

وواصل منصور : دائما كنت أطالب تركي آل الشيخ بالهدوء وعدم الهجوم على إدارة الأهلي

وتطرق للحديث عن دعم تركي آل الشيخ للزمالك: لم أطلب من تركي آل الشيخ تدعيم الزمالك، هو من تعاقد مع التونسي حمدي النقاز وقام بتحويل المبلغ مباشر للنجم الساحلي دون تدخل الزمالك، أو طلب مننا. 

ورد رئيس الزمالك علي الأخبار التي تفيد بزيارة مرتقبة لمحمود الخطيب للإطمئنان عليه: زيارتي لمحمود الخطيب في منزله إشاعة ولم اخطط لذلك، من الممكن مقابلته في وزارة الشباب والرياضة في تواجد الدكتور أشرف صبحي، لكن لن يحدث غير ذلك. 

وإختتم منصور تصريحاته بشكر لكل من ساهم فى نجاح تجربة برنامج الزمالك اليوم فى أخر حلقة للبرنامج الذى سيتوقف من أجل انطلاق قناة الزمالك وعلى رأسهم شكر مفاجئ لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للاعلام رغم ايقاف البرنامج أكثر من مرة.



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وتركي ال الشيخ مرتضي منصور محمود الخطيب كرة القدم رئيس الزمالك و جوجل الخطيب وتركي

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