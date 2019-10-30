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داخل المنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 18 هاربا من أحكام قضائية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:27 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى. 

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 126 حالة تعديات على الطريق العام تنوعت ما بين ضبط كراسي واستاندات واوتاد حديدية وغيرها من المخالفات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 31 قضية جنائية مخالفة تنوعت ما بين ضبط 3 قضايا تسول، 8 أشخاص مشتبه بهم، بائعين متجولين، وتنفيذ 18 حكم قضائي.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط خلاطة، عرق خشب، 2 برويطة، 5 ثلاجة، 5 استاند، 4 تروللي، 5 ميزان، 3 غرزة شاي، 2 شواية، تروسيكل، 25 اوتاد حديدية، 65 كرسي متنوع، وبلغ الإجمالي119 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 3 قضايا تسول.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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