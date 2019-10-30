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"السلطان" لمحمد رمضان تفقد صدارة Trending يوتيوب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:58 ص
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بوابة الفجر
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حقق كليب أغنية "السلطان" الجديدة للفنان محمد رمضان نجاحًا قياسيًا فور طرحه بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتجاوزت مشاهدات الأغنية حاجز الـ 4,799,556 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع.

وفقدت الأغنية صدارة تريند يوتيوب لصالح فيديوهات أخرى بعد سيطرتها يومين على المركز الأول.

رأي جمهور رمضان
ونالت الأغنية إعجاب المتابعين، حيث علق أحدهم قائلًا: "محمد رمضان هو الشخص الأنجح في مصر"، فيما علق آخر: "تحية لك من المغرب الكليب روعة واللباس المغربي روعه مرحب بيك في المغرب".

وعلق ثالث: "من نجاح لنجاح يا أسطورة النجاح ويارب دايمًا تبقى في الأحسن بنحبك لأنك قدوة للشباب".

كلمات الأغنية
"أصل النجاح ده رزق يبعتوا رب العالمين، أحلى من غير سقف التطور من صفاتي، في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يكاكي، المكسب عندي نية مش أحلكم المرة دي، كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول، مش فاضي بطلب منافس أو محارب أو مقاتل، أنا شفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل، مكمل لسة في الطريق عمال أماطل، أنا أخذت كل الساحة ما سبتش متر فاضل، طاير لفوق سكتي سالكة ما شفتش حد فيكم ماركة، أنا الصحيح والباقي فكة يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسة، أنا سلك شائك ما انشغلش بالاسامي،ولسة ما اتخلقش اللي يأخذ مكاني، أنا بجرى بأقصى سرعة بكل عزم بكل طاقة، نمبر ون ح يفضل دايماً اسمي في البطاقة، نصيحة مني ليك ابعد يا ابني عن سكتي، انك مشغول باسم الدادا للناجح خطتي، نصيحة مني ليك سكتت كتير عليك، طاير لفوق سكتي سالكة ما شفتش حد فيكم ماركة، أنا الصحيح والباقي فكة يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسه".

كواليس تصوير الأغنية
تم تصوير كليب" السلطان " في مدينة مراكش المغربية، فيما وشاركته النجمة "نور استارز" وهى عراقية الأصل.

والكليب من إنتاج شركه روتانا ومن إخراج رفيق الرحلة مخرج كليب "إنساي" و"الملك" و"نمبر وان" حسام الحسيني.

كليب"إنساي"
يذكر أن الفنان محمد رمضان، قام بطرح كليب "إنساي"، قبل شهرين بالتعاون مع المغني المغربي سعد لمجرد، من إخراج حسام الحسيني، عبر موقع الفيديوهات الخاص به "يوتيوب".

"البرنس"
من ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان، لتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر أن يخوض السباق الرمضاني 2010، وهوا من إخراج محمد سامى


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