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تركي آل الشيخ يكشف رسائل الخطيب الخاصة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:06 ص
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تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
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كشف المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال حديثه في برنامج "نجم الجماهير"، عن رسائل الخطيب الخاصة المرسلة إليه رفقة ممثله عبد الرحمن الحمود، الذي أرسله للإطمئنان على حالة الخطيب الصحية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أرسل وفدًا إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل الإطمئنان على حالته الصحية والتأكيد على تمنياته بالشفاء العاجل وعودته إلى مهام عمله.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج "نجم الجماهير" المذاع عبر برنامج الفيديوهات الشهير "يوتيوب" : "جائتني 3 رسائل من الخطيب الأولى هي مبسوط من موسم الرياض وأقوم بمتابعته، والثانية أني وحشته، والثالثة أنه بيحبني".

ويذكر أن محمود الخطيب، حرص على استقبال وفدًا من جانب المستشار تركي آل الشيخ، بعدما قدم الشكر له على مبادرة الصلح الأخيرة بينهما التي بادر بها تركي آل الشيخ، معبرًا عن خالص شكره وامتنانه، لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا.
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