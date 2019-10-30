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شوبير معلقاً على صلح الأهلي وآل الشيخ: الغمة زالت والأزمة انتهت

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:53 ص
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الخطيب وتركي آل الشيخ
الخطيب وتركي آل الشيخ
السيد علي
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قال أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، يعد أحد محبي النادي الأهلي الذين يريدون دعمه دون مقابل.

وصرح أحمد شوبير أثناء مداخلة هاتفية عبر قناة "إم بي سي مصر": "كنت أول شخص يقابل تركي آل الشيخ، ولا أريد أن أبالغ هذا الراجل لا يحب الأهلي ولكن يعشقه ودخل النادي بحب واخلاص شديد جدًا دون النظر إلى رئاسة شرفية ولا شىء مثل ذلك".

وواصل نائب رئيس الجبلاية السابق: "تركي يحب منظومة الأهلي والخطيب ويقدر تاريخه العظيم، وكان يتحدث عن الدعم كمحب ومشجع للأهلي، لكن هناك شياطين دخلت في الوسط ونجحت في بعض الأوقات أن تحدث وقعية بين تركي آل الشيخ والأهلي، وأرى في الأيام الماضة إن الغمة انزاحت، والكبير سيظل كبير من الطرفين دون اخلال بالمبادىء".

وتابع شوبير: "هو شخصية متواضعة جدًا ويحب مصر بشكل جنوني، لمدة سنة لا يوجد علاقة تجمعني بتركي آل الشيخ، وأول جلسة كانت معه قال أريد أن أجعل الأهلي نادي عالمي ويكون مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة".

وأردف حارس الأهلي الأسبق:"منهم لله الذي كانوا سببًا في إحداث الوقيعة ولكن الغمة زالت والأزمة انتهت، هذه الأشخاص خارج الأهلي".


وأنهي الإعلامي أحمد شوبير حديثه: "أكيد سنسمع خلال الأيام المقبلة كل خير حول العلاقة الجميلة والمحترمة بين الأهلي وتركي آل الشيخ، وخلال الأيام المقبلة ستحمل أخبار أكثر سعادة".

تركي آل الشيخ يطمئن على الخطيب 

وكان آل الشيخ قد أرسل اليوم الثلاثاء وفدًا إلى منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان عليه، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وجاءت زيارة الوفد الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب، من أجل الإطمئنان على حالته الصحية والتأكيد على تمنياته بالشفاء العاجل وعودته إلى مهام عمله.

الخطيب يصدر بيان لشكر تركي آل الشيخ

وقام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم الشكر، لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقام آل الشيخ بإرسال وفد بـ"الورود" لمنزل محمود الخطيب من أجل الاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء العاجل.

وعبر الخطيب عن امتنانه وشكره لرئيس الهيئة الرياضة سابقا بالمملكة العربية السعودية، لإهتمامه بصحته وبإرساله لوفد من الأشقاء للإطمئنان عليه.

وقال الخطيب عبر تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "أثمن وبكل تقدير ما أفاض به آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي". 

وواصل "هذا يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية".

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