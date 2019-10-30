ريال مدريد يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان في الصيف المقبل

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ريال مدريد يسعى إلى التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري.





وأكد الإعلامي الموثوق جوسيب بيدريرول عبر برنامجه التشيرنجيتو الإسباني أن ريال مدريد سيتحرك من أجل ضم مبابي في الصيف المقبل.





وأشار الإعلامي الإسباني بيدريرول إلى أن كيليان مبابي يرغب في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقل نهاية الموسم الحالي.





وذكر الإعلامي الإسباني بيدريرول أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في 2022 ولكن النجم الشاب الفرنسي يرغب في الرحيل إلى نادي كبير في الصيف المقبل ويعتبر كلا من ريال مدريد وبرشلونة من أهم الأندية المهتمة بضمه.





وكشفت تقارير صحفية إيطالية منذ أيام عن دخول يوفنتوس الإيطالي في منافسة مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن مبابي البالغ من العمر 20 عاما يعتبر من أبرز الأسماء التي تتداولها وسائل الإعلام في فترات الانتقالات خاصة مع ارتباطه الكبير باحتمالية الرحيل إلى ريال مدريد الذي يسعى لتدعيم خط الهجوم.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أ ن مسئولي يوفنتوس يؤمنون بقدرتهم على التعاقد مع مبابي نجم باريس سان جيرمان.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن المسئولين في السيدة العجوز يفكرون في رصد مبلغ 380 مليون يورو، حيث يشمل قيمة الصفقة بالإضافة إلى راتب مبابي لمدة خمسة مواسم من أجل حسم ضم النجم الفرنسي إلى قلعة أليانز ستاديوم.