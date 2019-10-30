تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على تصالح تركى ال شيخ مع رئيس النادي الاهلي الأهلى، وعن زيارتىة المرتقبة لمحمود الخطيب.





وقال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك، المذاع على فضائية الحدث اليوم: أطالب الجميع بعدم دمج أسمي وابتعاد الزمالك عن علاقة تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب، ليس لي علاقة، تركي آل الشيخ طول عمره أهلاوي، ومن الطبيعي زيارة محمود الخطيب، لذلك لن اسمح بأحد أن يوجهلي اتهام أو الحديث عني في تصالح تركي والخطيب





وواصل منصور : دائما كنت أطالب تركي آل الشيخ بالهدوء وعدم الهجوم على إدارة الأهلي





وتطرق للحديث عن دعم تركي آل الشيخ للزمالك: لم أطلب من تركي آل الشيخ تدعيم الزمالك، هو من تعاقد مع التونسي حمدي النقاز وقام بتحويل المبلغ مباشر للنجم الساحلي دون تدخل الزمالك، أو طلب مننا.





ورد رئيس الزمالك علي الأخبار التي تفيد بزيارة مرتقبة لمحمود الخطيب للإطمئنان عليه: زيارتي لمحمود الخطيب في منزله إشاعة ولم اخطط لذلك، من الممكن مقابلته في وزارة الشباب والرياضة في تواجد الدكتور أشرف صبحي، لكن لن يحدث غير ذلك.



