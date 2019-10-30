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شقيق ضحية كمسري قطار الإسكندرية: هذا ما وعدني به وزير النقل

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:58 ص
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ضحية الكمسري
ضحية الكمسري
كساب أحمد
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قال تامر عيد، شقيق ضحية كمسري قطار الإسكندرية، إن شقيقه كان في محافظة الإسكندرية لقضاء عطلة مع أحد أصدقائه في شقة خاصة بالعائلة، متابعًا: "البيع في القطر مش عيب، بس الحقيقية أخويا مكنش بائع في القطار".

وتاب "عبد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن وزير النقل المهندس كامل الوزير قام بزيارة العائلة، ووعده بتحمل نفقة المحامي من جيبه الشخصي، وفي حال الحكم على الكمسري لن يتم استئناف الحكم، ولن تقوم وزارة النقل بالدفاع عن الكمسري.

وأضاف: "أنا مش بطبل لحد، دا مش وزير، دا حد محترم وابن بلد وراجل جدع، اتكلم معايا باحترام وفي كل حاجة، ووعدني بالعمل على تسريع إجراءات التقاضي".

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر وخلال قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وفى أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار خلال مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.
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