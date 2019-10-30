علاوة كبيرة.. وزير القوى العاملة يزف خبر سارة للعاملين في القطاع الخاص

علق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على توقيعه اتفاقية مع اتحاد المستثمرين لصرف علاوة 10% للعاملين بالقطاع الخاص، قائلاً: "وزارة القوى العاملة قامت بالتفاوض مع اتحاد المستثمرين، لصرف علاوة للعاملين بشركات اتحاد المستثمرين، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا خلال الفترة السابقة بصرف علاوة خاصة، للعاملين في شراكات القطاع العام".



وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة نجحت في توقيع اتفاقية مع اتحاد المستثمرين، لصرف هذه العلاوة للعاملين بشركات اتحاد المستثمرين بالكامل، بنفس الاشتراطات الخاصة بقرار رئيس الجمهورية.



ولفت إلى أن هذا الاتفاق نوع من أنواع رعاية العمال في القطاع الخاص، موجهًا التحية لاتحاد المستثمرين على هذه الأمر.



