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مفاجأة صادمة.. قائد ريال مدريد يقترب من الرحيل

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:25 ص
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لاعبي ريال مدريد
لاعبي ريال مدريد
حسام مجدي
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تلقت جماهير نادي ريال مدريد نبأ صادم جديد وغير متوقع بإحتمالية رحيل قائد ونجم الفريق بنهاية الموسم الحالي.

راموس يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

وأكدت صحيفة "ABC" الإسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد يقترب من الرحيل عن صفوف النادي في نهاية الموسم.

تجديد عقد راموس

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يرفض تجديد عقد راموس الذي ينتهي بنهاية موسم 2021.

سبب رفض ريال مدريد في تجديد عقد

وذكرت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لا يريد تأجيل عقد راموس وقام بتأجيل ذلك الأمر بسبب إنزعاجه من قوة اللاعب داخل النادي.

وأكدت الصحيفة أنه إذا لم يقوم نادي ريال مدريد بتجديد عقده الفترة القادمة سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

مشاركات راموس مع ريال مدريد

وقد شارك سيرجيو راموس في 15 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز السادس من جدول ترتيب الدورى الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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