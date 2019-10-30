رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

فاجئ المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه السعودية، الجميع برد ناري على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال حديثه في برنامج "نجم الجماهير".





وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك قد صرح سابقًا بأن تركي آل الشيخ قد أرسل له رساله أخرها "أدبك يا شحات"، ولكن جاء الرد عليها من قبل مالك نادي ألميريا صادمًا.





وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج "نجم الجماهير" المذاع عبر برنامج الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ردًا على رسالته لرئيس نادي الزمالك: "الحاجة دي مفبركة، وأنا لا تصدر مني هذه الألفاظ".





وأضاف: "الرسالة الوحيدة التي جائتني من مرتضى منصور هي جوالي مخترق، وذلك بعدما جائتني رسالة منه غير مظبوطه".





وأنهى المستشار تركي آل الشيخ خلافه مع محمود الخطيب، بعدما قام بمبادرة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل أن يقابل الخطيب مبادرته بالقبول والشكر، كما أرسل وفدًا مساء أمس الثلاثاء، للإطمئنان على الحالة الصحية للخطيب، خلال فترة علاجه.