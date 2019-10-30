فراس سعيد لـ"الفجر الفني": كريم فهمي شاطر في التمثيل.. ودوري في "ملاك" مفاجأة





مشاركته في حفل بهية



المكرمون



صرح الفنان فراس سعيد، بأنه يقوم بتصوير مشاهده في مسلسل "ملاك" من إخراج إبراهيم فخر ويعتبر التعاون الثالث مع الفنان كريم فهمي مشيدًا بتميزه في العمل وأنه صديقه بجانب الشغل.وأضاف فراس، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن دوره في "ملاك" سيكون مفاجأة للجمهور ومختلف عما قدمه من قبل وينتظر حاليًا عرض فيلميه "ريما" و"أحلي من الطلاق".وتابع فراس، انه يعكف حاليا علي قراءة عدد من السيناريوهات لخوض تجربة في الدراما الرمضانية ولكنه يختار بدقة حيث يحب دائمًا الظهور بشكل مختلف ويكون العمل مميز.جاءت احتفالية مؤسسة "بهية" بحضور عدد من الوزراء والفنانين والرياضيين والاعلاميين على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية الاسبق والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ولاعب منتخب مصر لكرة القدم أحمد فتحي ولاعب التنس أنور الكموني ولاعبة تنس الطاولة دينا مشرف والفنانين نسرين طافش وميرنا وليد وفيراس سعيد وأمل رزق وعايدة الأيوبي وتامر فرج والإعلامي عمرو الليثي والإعلاميتين عبير الشيخ وأميرة العقدة، وممثلي بنك القاهرة والبنك المصري للتنمية والصادرات وبنك الامارات دبي الوطني ورئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية وقدمت الاحتفالية الإعلامية دعاء فاروق وكان فى استقبال الحضور رئيس مجلس إدارة بهية تامر شوقي وعضو مجلس الإدارة المهندس ماجد حمدى.وفى ختام الاحتفالية كرمت بهية الحضور من الفنانين والاعلاميين والرياضيين والوزراء وشركاء النجاح وعدد من المحاربات فى جو ملىء بالتفاؤل والبهجة.