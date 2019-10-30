موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 30/10/2019 في كأس الرابطة الإنجليزية

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 30 أكتوبر ضمن منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي وملعب اللقاء





وتعلب مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم بكأس الرابطة الإنجليزية الممتاز في تمام الساعة العاشرة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة والحادية عشر وخمسة دقائق بتوقيت السعودية على ملعب ستامفورد بريدج.





القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد





وستذاع مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على قناة "BEIN SPORTS HD 1"بتعليق عصام الشوالي.





تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر يونايتد





حراسة المرمى: كيبا آريزابالاجا

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - فيكايو توموري - كورت زوما - سيزار أزبيليكويتا

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - جورجينهو - كريستيان بوليسيتش - ميسون ماونت - ويليان

خط الهجوم: تامي أبراهام





تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد تشيلسي





حراسة المرمى: دايفيد دي خيا

خط الدفاع: أشلي يونج - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا.

خط الوسط: فريدريكو سانتوس - سكوت ماكتومناي- ماركوس راشفورد - أندرياس بيريرا - دانيال جيمس.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي





ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة بينما يتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 13 نقطة.



