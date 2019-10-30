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تركي آل الشيخ: كنت أرغب في تحويل الترسانة إلى رديف للأهلي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:51 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير هيئة الترفيه السعودية، خلال حديثه في برنامج "نجم الجماهير"، عن تفاصيل محاولته شراء نادي الترسانة.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج "نجم الجماهير" المذاع عبر برنامج الفيديوهات الشهير "يوتيوب": "كنت أرغب في شراء نادي الترسانة وتحويلها إلى رديف للنادي الأهلي، بالإضافة لممارسة الأمور التي أريد تجريبها في كرة القدم من خلاله".

وأضاف: "مبالغة الترسانة في الأمور المادية أنتهت الأمور سريعًا، إلى جانب أنهاء الأمور مع الأهلي خاصة عندما فوجئت بتعرض والدتي للشتم من قبل بعض الجماهير عقب خروجي من غرفة العمليات".

واختتم: "الأمر الذي أثار غضبي أن ما وصلني هو أنه أمر مُدبر ومُجهز له من قبل، ولكني لا أدري حقيقة ذلك، ولكني قمت بإنهاء الأمر نظرًا لأننا كعرب لدينا خصوصية ونغضب عندما يتطاول أي شخص على أحد أفراد العائلة، لذلك قمت بإنهاء الأمور في بيراميدز أيضًا والاتجاه لنادي أوروبي".
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الكلمات المفتاحية

كرة القدم تركي آل الشيخ الترسانة الاهلي

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